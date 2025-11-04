Victoria's Secret subit de nouvelles pressions de la part du BBRC de Brett Blundy pour modifier son conseil d'administration

L'actionnaire principal du fabricant de lingerie Victoria's Secret, BBRC International, a demandé mardi la révocation de la présidente Donna James et un siège au conseil d'administration pour son fondateur Brett Blundy.

Les actions de Victoria's Secret VSCO.N étaient en baisse de 1,5 % dans les échanges de l'après-midi.

La société a déclaré qu'elle procédait à un examen approfondi de la candidature de M. Blundy au poste d'administrateur et des autres demandes formulées par BBRC, un investisseur dans Victoria's Secret depuis 2022, qui a préconisé des changements au sein du conseil d'administration au cours des deux dernières années.

Le Wall Street Journal a d'abord fait état de la lettre adressée aux investisseurs par le fondateur de la société d'investissement privée et milliardaire australien.

La société d'investissement détient environ 12,9 % des actions de Victoria's Secret, ce qui en fait le deuxième investisseur de la société, selon les données compilées par LSEG.

En mai, après que la société de M. Blundy a encore augmenté sa participation, Victoria's Secret a adopté un plan de droits des actionnaires .

M. Blundy a déclaré dans sa lettre, qui est désormais accessible au public, que sa nomination comblerait "des lacunes importantes et renforcerait la confiance du marché".

"Si le conseil d'administration ne réévalue pas sa position et ne fait pas preuve d'une réelle volonté de s'engager de bonne foi, BBRC a l'intention de remplacer les administrateurs lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de l'année prochaine, si ce n'est plus tôt", a écrit M. Blundy.

La société s'est déclarée "déçue" que M. Blundy n'ait pas répondu aux questions qu'elle lui avait posées au sujet de sa candidature, mais elle restera en pourparlers avec BBRC au sujet de ses exigences.

En juin, l'investisseur activiste et fonds spéculatif Barington Capital Group, basé à New York, a également poussé la société à modifier son conseil d'administration et à mettre fin au plan de "pilule empoisonnée".