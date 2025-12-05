 Aller au contenu principal
Victoria's Secret s'envole après avoir relevé ses prévisions annuelles grâce à une forte demande
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 16:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 décembre - ** Les actions du fabricant de lingerie Victoria's Secret VSCO.N ont augmenté d'environ 15 % à 47,61 $ dans les premiers échanges du marché

** La société relève ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, misant sur une forte demande pour son assortiment de produits de marques emblématiques, dont Victoria's Secret et PINK

** La société s'attend maintenant à des ventes nettes annuelles de 6,45 milliards de dollars à 6,48 milliards de dollars par rapport aux prévisions précédentes de 6,33 milliards de dollars à 6,41 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait se situer entre 2,40 et 2,65 dollars, contre 1,80 et 2,20 dollars précédemment

** Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre augmente de 9 % à 1,47 milliard de dollars par rapport aux estimations de 1,41 milliard de dollars - selon les données compilées par LSEG ** L'équipe de direction et les stratégies commencent à porter leurs fruits grâce à l'évolution de l'assortiment des marques, soutenue par l'amélioration des messages et de la narration de la marque", déclarent les analystes de Telsey Group

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~53% depuis le début du trimestre

Valeurs associées

VICTORIA'S SECRT
48,580 USD NYSE +16,89%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

