Victoria's Secret s'envole après avoir relevé ses prévisions annuelles grâce à une forte demande

5 décembre - ** Les actions du fabricant de lingerie Victoria's Secret VSCO.N ont augmenté d'environ 15 % à 47,61 $ dans les premiers échanges du marché

** La société relève ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, misant sur une forte demande pour son assortiment de produits de marques emblématiques, dont Victoria's Secret et PINK

** La société s'attend maintenant à des ventes nettes annuelles de 6,45 milliards de dollars à 6,48 milliards de dollars par rapport aux prévisions précédentes de 6,33 milliards de dollars à 6,41 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait se situer entre 2,40 et 2,65 dollars, contre 1,80 et 2,20 dollars précédemment

** Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre augmente de 9 % à 1,47 milliard de dollars par rapport aux estimations de 1,41 milliard de dollars - selon les données compilées par LSEG ** L'équipe de direction et les stratégies commencent à porter leurs fruits grâce à l'évolution de l'assortiment des marques, soutenue par l'amélioration des messages et de la narration de la marque", déclarent les analystes de Telsey Group

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~53% depuis le début du trimestre