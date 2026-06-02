Victoria's Secret relève ses prévisions après un trimestre nettement supérieur aux attentes

Victoria's Secret a publié des résultats trimestriels largement supérieurs aux prévisions de Wall Street et a relevé ses objectifs annuels, entraînant une envolée de près de 40% du titre à l'ouverture de la Bourse. Le groupe a bénéficié d'une demande plus robuste que prévu, d'une réduction de certains coûts liés aux droits de douane et d'une moindre dépendance aux promotions. La directrice générale Hillary Super a mis en avant une croissance à deux chiffres dans l'ensemble des activités, portée notamment par les soutiens-gorge, segment stratégique de l'enseigne.

L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,03 et 7,13 milliards de dollars, contre 6,85 à 6,95 milliards auparavant. Son résultat opérationnel ajusté est attendu entre 550 et 580 millions de dollars, soit plus de 100 millions au-dessus de la prévision précédente. Selon la direction, cette amélioration s'explique par des ventes supérieures aux attentes, une meilleure absorption des coûts fixes et l'allègement de certaines charges douanières après l'annulation de plusieurs droits de douane.

Au premier trimestre clos le 2 mai, Victoria's Secret a dégagé un bénéfice net de 47,7 millions de dollars, soit 0,56 dollar par action, contre une perte un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 0,60 dollar, contre 0,30 dollar attendu par les analystes. Le chiffre d'affaires a progressé de près de 15% à 1,56 milliard de dollars, tandis que les ventes comparables ont augmenté de 13%. Le groupe estime que sa stratégie de repositionnement, combinant renforcement de l'offre lingerie, développement de la beauté, relance de Pink et valorisation de son réseau de magasins, commence à produire des résultats tangibles.