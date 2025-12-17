Victoria's Secret progresse après que Telsey Advisory Group a relevé l'action à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions du fabricant de lingerie Victoria's Secret VSCO.N en hausse de 2 % à 54,79 $ avant l'ouverture du marché

** Telsey Advisory Group relève le titre de "marketperform" à "outperform", augmentant le PT de 50$ à 66$

** Le courtier constate une amélioration de la dynamique, y compris une meilleure performance de PINK (son segment de l'habillement) à mesure que l'entreprise capte davantage de jeunes consommateurs

** Le courtier voit des opportunités continues dans le segment de la beauté, avec la possibilité d'augmenter les marges pour l'ensemble de l'entreprise

** Le courtier estime que l'entreprise devrait bénéficier d'une clientèle nouvellement en croissance, ce qui peut contribuer à des gains de parts face à une catégorie de produits intimes dont la croissance est encore faible

** Quatre des neuf sociétés de courtage recommandent l'action à l'"achat" ou plus, 4 à "conserver", et 1 société de courtage recommande l'action à la "vente" ou moins; l'objectif de cours médian est de 55 $ – données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~30% depuis le début de l'année