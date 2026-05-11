Victoria's Secret explique pourquoi Blundy s'est vu refuser un siège et annonce le départ d'un administrateur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Victoria’s Secret VSCO.N a expliqué lundi pourquoi elle avait empêché le milliardaire australien Brett Blundy de devenir administrateur et qu’un membre du conseil d’administration ne se représenterait pas aux élections en raison de la campagne de pression menée par M. Blundy, selon un nouveau document réglementaire.

Le distributeur de lingerie a écrit à M. Blundy en novembre pour lui faire savoir qu’il avait examiné sa candidature au conseil d’administration, mais qu’il avait conclu que « le risque potentiel de préjudice significatif pour la réputation et les risques juridiques », associés à « des conflits d’intérêts et des préoccupations en matière de concurrence », jouaient en sa défaveur.

M. Blundy et sa société d'investissement, BBRC International, exhortent les investisseurs de Victoria's Secret à bouleverser la composition du conseil d'administration en s'abstenant de voter pour deux administratrices, Donna James et Mariam Naficy, lors de l'assemblée générale annuelle du mois prochain.

Mme Naficy ne se représentera pas aux élections de juin en raison de ses engagements professionnels et du temps et de l'attention nécessaires pour s'impliquer dans la campagne de BBRC visant à obtenir des procurations, indique le document.

M. Blundy n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter.

Le dossier comprend également une lettre envoyée à M. Blundy en novembre, qui explique en détail pourquoi le conseil d’administration a décidé de ne pas l’inviter à rejoindre ses rangs.

La “tendance de M. Blundy à embaucher des cadres ayant fait l'objet d'allégations graves de harcèlement sexuel”, ainsi que les “cas de harcèlement et les politiques très inappropriées à l'égard des employés” qui auraient eu lieu dans les entreprises contrôlées par M. Blundy, ont suscité des inquiétudes au sein du conseil d'administration, indique la lettre.

La lettre note également que Leays, une société contrôlée par M. Blundy, se décrit comme une marque mondiale de lingerie, de vêtements de nuit et de produits de beauté, ce qui en fait une concurrente de Victoria's Secret.

La lettre indique qu'un employé de BBRC s'est rendu dans des magasins Victoria's Secret et, “selon le personnel des magasins avec lequel il a interagi, s'est faussement présenté comme étant affilié à Victoria's Secret afin d'accéder à des informations commerciales confidentielles et de s'en emparer”.

BBRC détient 13 % de Victoria's Secret et milite en coulisses pour des changements depuis 2024. Il a également fait pression pour obtenir un siège au conseil d'administration.

Une mesure de défense anti-OPA, connue sous le nom de “plan de droits des actionnaires”, qui a été adoptée après que BBRC a constitué sa participation, doit expirer à la fin du mois.

M. Blundy a déclaré que son expérience dans le secteur de la vente au détail devrait lui permettre d’obtenir un siège au conseil d’administration de Victoria’s Secret.