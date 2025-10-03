Victoria's Secret en hausse après que Jefferies a relevé son objectif de cours au plus haut niveau du marché avant le défilé de mode 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Les actions du fabricant de lingerie Victoria's Secret < VSCO.N > sont en hausse de ~1,5 % à 29,62 $

** Jefferies relève l'objectif de cours de l'action au plus haut niveau du marché avant le défilé de mode Victoria's Secret 2025

** L'objectif de cours a été relevé de 30 à 35 dollars, Jefferies indiquant que le défilé devrait impulser une dynamique pendant la saison des fêtes et soutenir l'amélioration des résultats

** « Avec la stabilisation des catégories principales et l'accélération de franchises comme la beauté, nous voyons plusieurs leviers de croissance des parts de marché malgré les vents contraires des tarifs à court terme », déclare la maison de courtage

** La maison de courtage ajoute que « le défilé 2024 de VSCO a généré un engagement record et un trafic additionnel, renforçant l'élan de la marque en 2025 »

** VSCO a revu à la hausse ses prévisions de ventes pour l'année en août, l'attribuant à la forte demande de ses produits des marques Victoria's Secret et PINK

** Deux courtiers sur 10 évaluent l'action à « acheter » ou plus, cinq à « conserver » et trois à « vendre »; avec un objectif de cours médian de 25 dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~30 % depuis le début de l'année