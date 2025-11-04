Victoria's Secret chute sous la pression du BBRC de Blundy

4 novembre -

** Les actions du fabricant de lingerie Victoria's Secrets

VSCO.N chutent de ~2% à $35.29

** BBRC International demande un siège au conseil d'administration pour son fondateur Brett Blundy

La société demande également la révocation de la présidente Donna James dans une lettre publique adressée au conseil d'administration

** La société détient environ 12,9 % des actions de Victoria Secret, selon les données compilées par LSEG

** La société d'investissement privée a demandé des changements au conseil d'administration de Victoria Secret au cours des deux dernières années

** 3 courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 5 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur estimation médiane est de 28 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 13,06 % depuis le début de l'année