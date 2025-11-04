 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 063,33
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Victoria's Secret chute sous la pression du BBRC de Blundy
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre -

** Les actions du fabricant de lingerie Victoria's Secrets

VSCO.N chutent de ~2% à $35.29

** BBRC International demande un siège au conseil d'administration pour son fondateur Brett Blundy

*bBRC International demande un siège au conseil d'administration pour son fondateur Brett Blundy * La société demande également la révocation de la présidente Donna James dans une lettre publique adressée au conseil d'administration

** La société détient environ 12,9 % des actions de Victoria Secret, selon les données compilées par LSEG

** La société d'investissement privée a demandé des changements au conseil d'administration de Victoria Secret au cours des deux dernières années

** 3 courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 5 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur estimation médiane est de 28 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 13,06 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

VICTORIA'S SECRT
35,930 USD NYSE -0,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank