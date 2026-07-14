Victoire de Kirkland & Ellis en première instance, mais l'octroi d'honoraires de 17 millions de dollars annulé en appel dans une affaire de secrets commerciaux liés aux puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Mardi, une cour d’appel fédérale américaine a annulé le verdict rendu par un jury en faveur de la société technologique Comet Technologies, qui lui accordait 40 millions de dollars, ainsi que le versement de plus de 17 millions de dollars au titre des frais de justice, dans le cadre d’un procès accusant XP Power, un concurrent du secteur des puces électroniques, d’avoir volé des secrets d’affaires.

Voici les détails:

* Une formation de trois juges de la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis, siégeant à San Francisco, a ordonné à de faire l’objet d’un nouveau procès dans le cadre du litige relatif aux secrets d’affaires que Comet avait intenté en 2020 contre XP. Les deux entreprises fabriquent des composants utilisés dans la fabrication de puces informatiques.

* Comet, représentée par le cabinet d’avocats Kirkland & Ellis, avait obtenu gain de cause lors du procès de 2020 sur certains de ses griefs selon lesquels XP avait volé des secrets d’affaires lorsque trois employés avaient quitté Comet pour rejoindre l’entreprise. XP, représentée par Latham & Watkins, a nié toute faute. Le verdict de 40 millions de dollars comprenait 20 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs.

* La cour d’appel, dans une décision rendue à la majorité de 2 contre 1, a estimé que le juge fédéral qui avait présidé le procès avait à tort informé le jury que la charge de la preuve incombait à XP pour réfuter un élément clé des allégations de Comet. « XP n’a pas provoqué cette erreur, et Comet ne nous a pas convaincus que cette erreur était sans conséquence », a écrit le juge de circuit David Hamilton.

* Dans une opinion dissidente, le juge de circuit Patrick Bumatay a estimé que les instructions du tribunal de première instance étaient incorrectes, mais que le jury aurait probablement rendu le même verdict même s’il avait été correctement informé.

* À l’issue du procès, Kirkland a demandé le remboursement de ses frais d’ s et s’est vu accorder une indemnisation pour le travail de 18 avocats qui ont déclaré avoir consacré plus de 15 400 heures à l’affaire pour le compte de Comet.

* Les avocats de Comet et d’XP n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant la décision de la cour d’appel.