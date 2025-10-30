VICI Properties relève la limite inférieure de ses prévisions annuelles d'AFFO

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

VICI Properties VICI.N a relevé jeudi la limite inférieure de sa prévision de fonds d'exploitation ajustés pour 2025, misant sur ses investissements dans l'immobilier expérientiel.

La société utilise un modèle de cession-bail, acquérant des actifs immobiliers existants et les louant à des opérateurs, ce qui se traduit souvent par une augmentation immédiate des revenus.

Son portefeuille, qui comprend des casinos tels que Caesars Palace CZR.O et MGM Grand MGM.N à Las Vegas, est en phase avec la préférence croissante des consommateurs pour les expériences plutôt que pour les biens.

Au-delà des casinos, la FPI s'est diversifiée dans les actifs de loisirs et de divertissement, notamment les bowlings, les centres de bien-être, les parcs aquatiques intérieurs et les terrains de golf.

La société a déclaré un FFO ajusté de 60 cents par action au troisième trimestre, légèrement supérieur aux estimations des analystes (59 cents par action), selon les données compilées par LSEG.

Elle s'attend maintenant à ce que son FFO ajusté pour l'ensemble de l'année se situe entre 2,36 et 2,37 dollars par action, alors qu'elle prévoyait auparavant entre 2,35 et 2,37 dollars par action.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 30 septembre s'est élevé à 1 milliard de dollars, soit une augmentation de 4,4 % par rapport à l'année dernière, ce qui est conforme aux estimations.