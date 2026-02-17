 Aller au contenu principal
Vicat sous pression sur fond de perspectives prudentes
information fournie par AOF 17/02/2026 à 10:47

(AOF) - Vicat (-5,32%, à 69,40 euros) est logée à la dernière place de l'indice SBF 20 au lendemain de la publication de ses résultats annuels. A l'ouverture des marchés, le cimentier chutait même de plus de 9% malgré la confirmation de ses objectifs de moyen terme. En 2025, la société a déclaré un résultat part du groupe de 307 millions d'euros, en hausse de 5,7%, au titre de son exercice 2025. L'EBITDA atteint 771 MEUR, en hausse de 3,7% à périmètre et change constants, pour une marge stable à 20%.

Le chiffre d'affaires consolidé s'affiche à 3,85 MdEUR, à périmètre et change constants, avec une nette accélération au quatrième trimestre (+8,1%). En base publiée, les revenus reculent légèrement de -0,8%, pénalisés par un effet de change défavorable de -242 millions d'euros, partiellement compensé par un effet périmètre positif lié notamment aux intégrations de Cermix et de Realmix.

"Sur l'année, la dynamique demeure toutefois contrastée. L'Egypte, la Turquie et le Brésil ont porté l'essentiel de la performance, tandis que les Etats-Unis ont reculé et que l'Asie reste un point faible. La rentabilité du pôle Béton & Granulats continue en outre de s'éroder", soulève Alphavalue pour qui les perspectives 2026, limitées à une " légère " croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA, confortent l'idée d'une trajectoire stable mais sans réelle accélération, avec des résultats toujours sensibles aux variations de change et dépendants d'un nombre restreint de marchés dynamiques.

Vicat soumettra à ses actionnaires, au titre de 2025, un dividende de 2 euros par action, inchangé par rapport à l'exercice précédent, soit un rendement de 2,6%.

Sur le moyen terme, Vicat confirme son objectif de désendettement, avec un ratio de levier inférieur ou égal à 1,0x à fin 2027, tout en maintenant une marge d'EBITDA d'au moins 20% sur la période 2025-2027.

Depuis le début de l'année 2026, le titre recule de plus de 8%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 3 ème cimentier mondial né en 1817 et présent dans 12 pays ;

- Ventes de 3,9 Mds€ réparties entre le ciment (56 %), le béton & granulats (34 %) et les autres produits & services ;

- Positions fortes en France, premier marché (31 % des ventes), devant les Etats-Unis (25 %), la Suisse & l'Italie (10 %), l'Asie (14 %), la Méditerranée (12 %) et l'Afrique de l'ouest (10 %) ;

-Modèle d'affaires :

- équilibre géographique des activités,

- implantation verticale des sites et performance des outils de productions,

- gestion du patrimoine industriel « en bon père de famille » et continuité du contrôle familial ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice (61,6 % et 3/4 des droits de vote), Jacques Merceron-Vicat étant président d'honneur et Guy Sidos président directeur général du conseil de 12 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d'affaires :

- patrimoine industriel moderne et rentable (le plus rentable du secteur),

- priorité à l'autofinancement libre et à la baisse de l'endettement visant un effet de levier de 1,3 fin 2025, après les lourds investissements industriels de la période 2019-2023 ;

- innovation au service de la transition énergétique avec utilisation exclusive des process et brevets créés en interne ;

- Stratégie environnementale axée sur la réduction de l'impact carbone :

- engagement de 800 M€ d'investissements pour le climat entre 2020 et 2030,

- propriété de 4,7 Mt de droits d'émission de CO2, valorisés à hauteur de 372 M€, d'où une flexibilité de financement des investissements dans la capture et réduction de CO2,

- déploiement de l'initiative « du bas carbone au zéro carbone » dans 2 sites industriels français et californien,

- ligne de crédit indexée sur des critères ESG,

- Croissance des réserves géologiques correspondant à plus de 100 ans de production ;

- Situation financière maîtrisée avec une dette nette de 1,6 M€ à fin juin donnant effet de levier de 2 et une trésorerie de 523 M€.

Défis

- Retour de la marge opérationnelle aux niveaux de 2021, avant inflation sous-jacente persistante des coûts, énergétiques notamment, et impact négatif des parités euro/livres turque et égyptienne ;

- En France, impact négatif sur le chiffre d'affaires de la crise du marché immobilier résidentiel ;

- Retombées de la modernisation du fourneau au Sénégal ;

- Après une croissance de 4,8 % des ventes, tirées par les Etats-Unis et les pays émergents, et de 10,2 % du résultat net au 1 er semestre, objectifs 2024 d'une croissance des revenus et du bénéfice opérationnel, d'investissements de 325 M€ et d'un effet de levier de la dette de 1,3 ;

- Dividende 2023 de 2 €.

