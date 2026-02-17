 Aller au contenu principal
Vicat sous pression sur fond de perspectives prudentes
17/02/2026

Vicat (-5,32%, à 69,40 euros) est logée à la dernière place de l'indice SBF 20 au lendemain de la publication de ses résultats annuels. A l'ouverture des marchés, le cimentier chutait même de plus de 9% malgré la confirmation de ses objectifs de moyen terme. En 2025, la société a déclaré un résultat part du groupe de 307 millions d'euros, en hausse de 5,7%, au titre de son exercice 2025. L'EBITDA atteint 771 MEUR, en hausse de 3,7% à périmètre et change constants, pour une marge stable à 20%.

Le chiffre d'affaires consolidé s'affiche à 3,85 MdEUR, à périmètre et change constants, avec une nette accélération au quatrième trimestre ( 8,1%). En base publiée, les revenus reculent légèrement de -0,8%, pénalisés par un effet de change défavorable de -242 millions d'euros, partiellement compensé par un effet périmètre positif lié notamment aux intégrations de Cermix et de Realmix.

"Sur l'année, la dynamique demeure toutefois contrastée. L'Egypte, la Turquie et le Brésil ont porté l'essentiel de la performance, tandis que les Etats-Unis ont reculé et que l'Asie reste un point faible. La rentabilité du pôle Béton & Granulats continue en outre de s'éroder", soulève Alphavalue pour qui les perspectives 2026, limitées à une " légère " croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA, confortent l'idée d'une trajectoire stable mais sans réelle accélération, avec des résultats toujours sensibles aux variations de change et dépendants d'un nombre restreint de marchés dynamiques.

Vicat soumettra à ses actionnaires, au titre de 2025, un dividende de 2 euros par action, inchangé par rapport à l'exercice précédent, soit un rendement de 2,6%.

Sur le moyen terme, Vicat confirme son objectif de désendettement, avec un ratio de levier inférieur ou égal à 1,0x à fin 2027, tout en maintenant une marge d'EBITDA d'au moins 20% sur la période 2025-2027.

Depuis le début de l'année 2026, le titre recule de plus de 8%.

Valeurs associées

VICAT
69,9000 EUR Euronext Paris -1,13%
Pages les plus populaires

