Vicat sous pression sur fond de perspectives prudentes
Le chiffre d'affaires consolidé s'affiche à 3,85 MdEUR, à périmètre et change constants, avec une nette accélération au quatrième trimestre ( 8,1%). En base publiée, les revenus reculent légèrement de -0,8%, pénalisés par un effet de change défavorable de -242 millions d'euros, partiellement compensé par un effet périmètre positif lié notamment aux intégrations de Cermix et de Realmix.
"Sur l'année, la dynamique demeure toutefois contrastée. L'Egypte, la Turquie et le Brésil ont porté l'essentiel de la performance, tandis que les Etats-Unis ont reculé et que l'Asie reste un point faible. La rentabilité du pôle Béton & Granulats continue en outre de s'éroder", soulève Alphavalue pour qui les perspectives 2026, limitées à une " légère " croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA, confortent l'idée d'une trajectoire stable mais sans réelle accélération, avec des résultats toujours sensibles aux variations de change et dépendants d'un nombre restreint de marchés dynamiques.
Vicat soumettra à ses actionnaires, au titre de 2025, un dividende de 2 euros par action, inchangé par rapport à l'exercice précédent, soit un rendement de 2,6%.
Sur le moyen terme, Vicat confirme son objectif de désendettement, avec un ratio de levier inférieur ou égal à 1,0x à fin 2027, tout en maintenant une marge d'EBITDA d'au moins 20% sur la période 2025-2027.
Depuis le début de l'année 2026, le titre recule de plus de 8%.
