Vicat : s'envole vers les 37E, 38,15E possible information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 12:54









(CercleFinance.com) - Vicat s'envole vers les 37E (résistance testée les 6 et 25 novembre, puis les 27 décembre et 6 janvier): en cas de franchissement, le potentiel de hausse serait limité par la présence d'une grosse résistance située vers 38,15E (qui remonte du 5 avril 2024), l'objectif suivant se situant vers 39E (2 tests en janvier puis février 2022).





Valeurs associées VICAT 36,30 EUR Euronext Paris +3,27%