Vicat robuste au premier trimestre grâce aux Amériques et à l'Afrique
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 18:23
Une dynamique organique à deux chiffres
Vicat a entamé l'année 2026 sur des bases solides avec un chiffre d'affaires consolidé en progression de 8,5% à périmètre et change constants. En données publiées, la hausse est plus modérée ( 4,1%), freinée par un effet de change défavorable de 52 MEUR. Cette dépréciation reflète notamment la faiblesse du dollar américain, des livres turque et égyptienne, ainsi que de la roupie indienne face à l'euro.
Le président-directeur général, Guy Sidos, souligne la "pertinence du modèle de croissance" du groupe, reposant sur un équilibre stratégique entre marchés développés et économies émergentes.
Analyse par zones : reprise américaine et bond des pays émergents
La performance du trimestre est contrastée selon les régions, mais globalement orientée à la hausse.
Dans la zone Amériques ( 7,7% à pcc) un net rebond a été enregistré, particulièrement aux Etats-Unis où les volumes repartent en Californie. Le segment non-résidentiel montre des signes de redressement, porté par la demande des data centers dans le Sud-Est. Au Brésil, l'intégration de Realmix soutient également la croissance.
L'Afrique ( 22,2% à pcc) est la zone la plus dynamique. Au Sénégal, Vicat a profité de la montée en puissance du four 6 et de la demande liée aux grands travaux d'infrastructures, comme le port de Ndayane.
En Asie-Méditerranée ( 21,2% à pcc) la croissance a été forte en volume, notamment en Inde et en Turquie, bien que largement masquée en données publiées par l'hyperinflation et la chute des devises locales.
Enfin, en Europe (-0,9% à pcc), l'activité s'est stabilisée. En France, si les volumes ont pénalisés par la météo et le contexte électoral, la hausse des prix a permis de compenser l'augmentation des coûts de l'électricité et du carbone.
IA et nouvelle segmentation : Vicat prépare demain
L'année marque un tournant organisationnel avec une nouvelle segmentation géographique structurée autour de 4 pôles (Europe, Amériques, Asie-Méditerranée et Afrique) pour mieux refléter les synergies managériales.
Sur le plan opérationnel, le groupe mise sur l'intelligence artificielle pour optimiser ses coûts de production. Des discussions avancées sont en cours avec une start-up spécialisée pour renforcer l'expertise de la " Digital Factory " du groupe.
Perspectives confirmées
Sous réserve d'une absence d'escalade du conflit au Moyen-Orient, Vicat confirme ses objectifs pour 2026 : une croissance modérée du chiffre d'affaires et de l'Ebitda (à pcc), des investissements industriels nets d'environ 290 MEUR et un désendettement ciblé avec un ratio de leverage inférieur ou égal à 1,0x à fin 2027. Enfin, le groupe maintient son ambition d'une marge d'Ebitda égale ou supérieure à 20% sur la période 2025-2027.
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