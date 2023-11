Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vicat: nette hausse de l'activité au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 18:20









(CercleFinance.com) - Vicat publie un chiffre d'affaires de 1048 ME au 3e trimestre, en 11,2% en données publiées, et +26,8% à périmètre et taux de change comparables.



L'activité progresse dans toutes les régions du monde, soutenue par la progression des prix de ventes et la hausse des volumes ciment.



En 2023, le Groupe s'attend à unepoursuite de la hausse de son chiffre d'affairessoutenue par des marchés qui devraient, dans l'ensemble, se montrer résilients et par le plein effet des hausses des prix de vente enregistrés en 2022 et des nouvelles hausses passées en 2023.



Vicat estime que l'exercice 2023 bénéficiera aussi du plein effet du nouveau four de Ragland (USA), de la disparition de coûts non récurrents intervenus en 2022 et de la stabilisation des coûts de l'énergie.



'Sur ces bases, l'EBITDA généré par le Groupe en 2023 estattendu au moins égal à 700 millions d'euros', indique la société.



Au cours des exercices 2023 et 2024, le Groupe réduira ses efforts d'investissements qui devraient s'établir autour de 350 millions en 2023 et baisser à nouveau en 2024.





