Vicat-Le CA en hausse de 4,9% en organique au T3, objectif de réduction de dette revu

Le cimentier Vicat VCTP.PA a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,9% en organique au troisième trimestre, à la faveur d'une stabilisation de l'activité en France, d'une reprise en Suisse et d'une dynamique favorable en Égypte, en Turquie et au Brésil.

Le groupe a confirmé ses perspectives de chiffre d'affaires et d'Ebitda pour 2025 mais revu celui concernant son désendettement, en raison de l'impact négatif des effets de change.

Il vise désormais un levier financier (dette nette/Ebitda) supérieur à 1,3 fois à fin 2025, contre 1,3 fois précédemment.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)