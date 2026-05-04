Vicat-Le CA en hausse au T1, perspectives pour 2026 confirmées sous réserve du contexte géopolitique

Vicat VCTP.PA a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en hausse de 8,5% à périmètre et change constants au premier trimestre, à 922 millions d'euros, citant la stabilisation en Europe, la reprise aux États-Unis et une dynamique soutenue dans les pays émergents.

Le cimentier français a également confirmé ses perspectives pour 2026, "sous réserve de l’absence d’escalade et de prolongation significative du conflit au Moyen-Orient, compte tenu de son impact potentiel sur les coûts de l’énergie et le contexte macro-économique".

Le groupe avait confirmé en février ses priorités moyen terme, notamment une poursuite du désendettement avec l’atteinte d’un ratio de leverage inférieur ou égal à 1,0x à fin 2027 et le maintien d’un niveau de marge Ebitda au moins égal à 20% sur l’ensemble de la période 2025-2027.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)