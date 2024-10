Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vicat: création d'un pôle commun avec le belge Koramic information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 11:51









(CercleFinance.com) - Le cimentier français Vicat et le belge Koramic ont annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue de rapprocher leurs activités respectives dans les produits de carrelage et de maçonnerie.



Ce rapprochement présenté comme 'stratégique' prévoit l'intégration des activités de chimie pour la construction de la filiale VPI de Vicat et de la marque de mortier colle Cermix de Koramic, sous l'égide du groupe Vicat.



A travers ce projet, les deux partenaires industriels disent vouloir créer un leader sur le marché des produits de mise en oeuvre du carrelage et de la maçonnerie, affichant près de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires.



Ce rapprochement doit permettre la création d'un groupe s'appuyant sur sept sites industriels en France, pour une capacité de production accrue de 800.000 tonnes sous deux marques fortes.



Au-delà de l'augmentation des capacités, il doit favoriser la mise en place de synergies dans les services la recherche, notamment en vue de répondre aux enjeux liés à la décarbonation.



Ce rapprochement reste soumis aux autorisations des autorités de la concurrence.





Valeurs associées VICAT 35,50 EUR Euronext Paris +0,57%