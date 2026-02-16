 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vicat confirme sa trajectoire de croissance pour 2026
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 18:29

Le cimentier a présenté un résultat part du groupe de 307 millions d'euros, en hausse de 5,7%, au titre de son exercice 2025.

L'EBITDA atteint 771 millions d'euros, en hausse de 3,7% à périmètre et change constants, pour une marge stable à 20%. En données publiées, il recule légèrement sous l'effet des changes.

Le chiffre d'affaires consolidé s'affiche à 3,85 MdsEUR, à périmètre et change constants, avec une nette accélération au quatrième trimestre ( 8,1%). En base publiée, les revenus reculent légèrement de -0,8%, pénalisés par un effet de change défavorable de -242 millions d'euros, partiellement compensé par un effet périmètre positif lié notamment aux intégrations de Cermix et de Realmix.

Le groupe a bénéficié d'une reprise soutenue en Suisse et d'une amélioration sensible dans les pays émergents, en particulier au Brésil et en zone Méditerranée, tandis que l'activité est restée atone en France et en ralentissement aux États-Unis. Les volumes de ciment progressent de 3,0% sur l'année, permettant à l'activité Ciment d'afficher une croissance de 6,5% à périmètre et change constants. Les activités Béton et Granulats demeurent globalement stables, malgré une forte hausse des volumes de granulats. Les Autres Produits et Services enregistrent une croissance publiée soutenue grâce à l'intégration de Cermix. Au titre de l'exercice 2025, le conseil d'administration de Vicat proposera aux actionnaires le maintien d'un dividende de 2 euros par action, identique à celui versé au titre de 2024, représentant un rendement de 2,6%.

Pour 2026, Vicat prévoit de maintenir une trajectoire de croissance, malgré des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques toujours présentes et un contexte de changes volatile. Le groupe vise une progression modérée du chiffre d'affaires et de l'EBITDA à périmètre et change constants, ainsi que des investissements industriels nets d'environ 290 MEUR. Ces objectifs s'appuient sur une accélération attendue au second semestre, en lien avec la saisonnalité de l'activité, et sur une stabilisation des coûts énergétiques.

Vicat confirme également ses priorités à moyen terme : poursuivre le désendettement afin d'atteindre un ratio de leverage inférieur ou égal à 1,0x à fin 2027, tout en maintenant une marge EBITDA d'au moins 20% sur la période 2025-2027.

Valeurs associées

VICAT
73,3000 EUR Euronext Paris +1,24%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank