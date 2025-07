Vicat: BPA semestriel en contraction de 2,1% information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 18:31









(Zonebourse.com) - Vicat affiche des résultats semestriels contrastés mais résilients au 30 juin 2025 : à périmètre et change constants, le chiffre d'affaires est stable (+0,2 %) à 1,89 MdE, malgré un effet change défavorable. En publié, il recule de 2,7%.



De son côté, l'EBITDA recule de -2 % en comparable (-6,3% en publié) à 331 ME, affecté par les marchés français, indien et américain, tandis que le résultat net part du groupe ressort à 102 ME (+3,1% en comparable, +1,1% en publié) soutenu par un effet prix/coûts toujours favorable. Le BPA s'établit à 2,28 E contre 2,33 E un an plus tôt (-2,1 % en publié).



Le cash-flow libre repasse dans le vert à 44 ME (contre -23 ME en 2024) grâce à la baisse des investissements industriels nets, tandis que l'endettement net diminue de 190 ME sur un an, atteignant 1375 ME, ramenant le levier financier à 1,81x.



' Dans un contexte géopolitique incertain qui réduit la visibilité économique, les résultats du premier semestre du Groupe témoignent de la résilience de notre modèle, fondé sur un équilibre entre pays développés et émergents', souligne Guy Sidos, p.-d.g. du groupe, pointant notamment des leviers de croissance tels que la mise en route du four 6 au Sénégal, la fusion de VPI avec Cermix, et l'acquisition de Realmix au Brésil.



Vicat ajuste son objectif d'EBITDA 2025 à une croissance de +2 à +5 % à pcc, et vise toujours un levier de 1,3x fin 2025.





