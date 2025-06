Vicat : annulation d'un financement aux USA pour un projet de captage et stockage du carbone

(AOF) - Le Department of Energy des Etats-Unis (DOE), Office of Clean Energy Demonstration a notifié à la filiale américaine du groupe Vicat , National Cement Company of California Inc., l’annulation de l’accord de financement du projet de Carbone Capture Storage - Lebec Net Zero conclu le 4 décembre 2024. " Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une annonce plus large concernant la résiliation de 24 accords de subvention émise par le DOE ", souligne le cimentier.

Il précise que cette annulation, qui intervient à la phase initiale du projet Lebec Net Zero, ne remet pas en cause les engagements du groupe Vicat en matière de décarbonation.

Points clés

- 3 ème cimentier mondial né en 1817 et présent dans 12 pays ;

- Ventes de 3,9 Mds€ réparties entre le ciment (56 %), le béton & granulats (34 %) et les autres produits & services ;

- Positions fortes en France, premier marché (31 % des ventes), devant les Etats-Unis (25 %), la Suisse & l’Italie (10 %), l’Asie (14 %), la Méditerranée (12 %) et l’Afrique de l’ouest (10 %) ;

-Modèle d’affaires :

- équilibre géographique des activités,

- implantation verticale des sites et performance des outils de productions,

- gestion du patrimoine industriel « en bon père de famille » et continuité du contrôle familial ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice (61,6 % et 3/4 des droits de vote), Jacques Merceron-Vicat étant président d’honneur et Guy Sidos président directeur général du conseil de 12 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- patrimoine industriel moderne et rentable (le plus rentable du secteur),

- priorité à l’autofinancement libre et à la baisse de l’endettement visant un effet de levier de 1,3 fin 2025, après les lourds investissements industriels de la période 2019-2023 ;

- innovation au service de la transition énergétique avec utilisation exclusive des process et brevets créés en interne ;

- Stratégie environnementale axée sur la réduction de l’impact carbone :

- engagement de 800 M€ d’investissements pour le climat entre 2020 et 2030,

- propriété de 4,7 Mt de droits d’émission de CO2, valorisés à hauteur de 372 M€, d’où une flexibilité de financement des investissements dans la capture et réduction de CO2,

- déploiement de l’initiative « du bas carbone au zéro carbone » dans 2 sites industriels français et californien,

- ligne de crédit indexée sur des critères ESG,

- Croissance des réserves géologiques correspondant à plus de 100 ans de production ;

- Situation financière maîtrisée avec une dette nette de 1,6 M€ à fin juin donnant effet de levier de 2 et une trésorerie de 523 M€.

Défis

- Retour de la marge opérationnelle aux niveaux de 2021, avant inflation sous-jacente persistante des coûts, énergétiques notamment, et impact négatif des parités euro/livres turque et égyptienne ;

- En France, impact négatif sur le chiffre d’affaires de la crise du marché immobilier résidentiel ;

- Retombées de la modernisation du fourneau au Sénégal ;

- Après une croissance de 4,8 % des ventes, tirées par les Etats-Unis et les pays émergents, et de 10,2 % du résultat net au 1 er semestre, objectifs 2024 d’une croissance des revenus et du bénéfice opérationnel, d’investissements de 325 M€ et d’un effet de levier de la dette de 1,3 ;

- Dividende 2023 de 2 €.