Viatris revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la bonne performance de ses médicaments de marque

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Viatris VTRS.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel ajusté après avoir dépassé les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à de solides ventes de médicaments de marque et à sa croissance en Chine, ce qui a fait grimper son action de près de 2 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Le laboratoire pharmaceutique, qui fabrique à la fois des génériques et des médicaments de marque, a enregistré un chiffre d'affaires total de 3,76 milliards de dollars, en hausse de 5 % par rapport à l'année précédente et supérieur aux estimations de 3,66 milliards de dollars.

Voici les détails:

* Le chiffre d'affaires de sa division des médicaments de marque, principal moteur de croissance de l'entreprise, a progressé de 6 % pour atteindre 2,42 milliards de dollars au cours du trimestre.

* Les ventes de ses activités en Grande Chine ont progressé de 21 % pour atteindre 713,8 millions de dollars, contre 588 ,9 millions de dollars un an plus tôt.

* La société fabrique à la fois des médicaments génériques et de marque, notamment des médicaments populaires tels que le Viagra (traitement contre les troubles de l’érection), le Xanax (anxiolytique), le Lyrica (traitement contre l’épilepsie) et le Celebrex (traitement contre l’arthrite).

* Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 69 centimes par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation de 60 centimes.

* Viatris table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 14,55 et 14,95 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 14,45 à 14,95 milliards de dollars.

* La société table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 2,45 à 2,59 dollars par action, contre une prévision antérieure de 2,33 à 2,47 dollars par action.

* Le laboratoire pharmaceutique est confronté à des difficultés de production sur ses sites indiens, notamment un incendie survenu dans son usinede Nashik , dans l’ouest de l’Inde, ainsi qu’à une concurrence croissante sur le marché des génériques, ce qui alimente les inquiétudes concernant la croissance et la résilience de son cœur de métier.

* La société a indiqué qu’elle prévoyait actuellement que l’impact des perturbations de l’approvisionnement en produits à Nashik se situerait entre 100 et 150 millions de dollars sur son chiffre d’affaires total au second semestre 2026.

* Viatris a annoncé avoir cédé les droits mondiaux de son traitement contre la sécheresse oculaire, Tyrvaya, à Harrow

HROW.O . Viatris recevra 30 millions de dollars, auxquels s'ajouteront 70 millions de dollars supplémentaires liés à la réalisation d'étapes clés.