Viatris règle le litige concernant l'utilisation des cellules "immortelles" d'une femme pour la recherche de médicaments
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Le fabricant de médicaments génériques Viatris VTRS.O a réglé un procès intenté par la famille d'Henrietta Lacks, une femme du Maryland dont les échantillons de tissus ont été utilisés sans sa permission pour développer des cellules durables pour une recherche médicale lucrative. Viatris et la succession de Lacks ont déclaré mercredi à un tribunal fédéral de Baltimore, dans le Maryland, qu'ils rejetaient l'affaire avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être réintroduite.

Un avocat de la succession de Lacks a déclaré que sa famille était "heureuse que les parties aient pu trouver un moyen de résoudre cette affaire" et que les détails de l'accord étaient confidentiels. Les porte-parole de Viatris n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires et d'informations complémentaires. La famille de Lacks a intenté plusieurs actions en justice afin de récupérer les bénéfices tirés de l'utilisation non autorisée de ses cellules à des fins de recherche pharmaceutique. Sa succession a réglé un procès connexe contre Novartis en février, a résolu une autre affaire contre Thermo Fisher en 2023 et a intenté un procès similaire contre Ultragenyx qui est toujours en cours .

Lacks, une femme noire dont l'histoire a été racontée dans le best-seller "The Immortal Life of Henrietta Lacks", a cherché à se faire soigner pour un cancer du col de l'utérus en 1951 dans un hôpital de Baltimore. Elle en est morte la même année, à l'âge de 31 ans.

Les médecins ont utilisé un échantillon de sa tumeur à son insu et sans son consentement pour cultiver la lignée cellulaire HeLa. Les cellules ont été les premières à survivre et à se reproduire indéfiniment dans des conditions de laboratoire et ont depuis été utilisées dans la recherche médicale mondiale sur des sujets allant du vaccin contre la polio aux traitements contre le VIH en passant par les écrans solaires. Le procès intenté par la succession en 2024 accuse la société Viatris, basée à Canonsburg, en Pennsylvanie, d'avoir utilisé à mauvais escient ses cellules pour tester son médicament contre l'herpès, le Denavir, et son traitement contre la dépression, le Mylan-Mirtazapine. La famille a demandé que les bénéfices de la société provenant de la commercialisation de la lignée HeLa soient restitués et qu'une décision de justice interdise à Viatris d'utiliser les cellules sans son autorisation.

Viatris n'a pas répondu aux allégations du tribunal.

