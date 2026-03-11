Viatris monte en s'associant à GoodRx pour offrir des réductions sur les médicaments de marque

11 mars - ** Les actions du fabricant de Viagra et de Xanax Viatris VTRS.O augmentent de 1,1 % à 14,24 $

** La société déclare avoir conclu un partenariat avec GoodRx GDRX.O pour offrir des remises allant jusqu'à 85% sur 17 médicaments établis, dont Lipitor, Celebrex, Viagra et Norvasc

** La société indique que les patients assurés commercialement peuvent payer de 0 à 4 dollars pour certains médicaments; les clients qui paient en espèces peuvent accéder aux prix réduits dans plus de 70 000 pharmacies américaines

** VTRS indique que le programme vise à améliorer l'accès à des médicaments largement utilisés en réduisant les obstacles liés aux coûts

** GoodRx affirme avoir mis en place des programmes d'économies similaires avec d'autres fabricants de médicaments, notamment pour Ozempic, les biosimilaires d'Humira et Lantus

** Les actions sont restées stables en 2025