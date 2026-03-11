 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Viatris monte en s'associant à GoodRx pour offrir des réductions sur les médicaments de marque
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions du fabricant de Viagra et de Xanax Viatris VTRS.O augmentent de 1,1 % à 14,24 $

** La société déclare avoir conclu un partenariat avec GoodRx GDRX.O pour offrir des remises allant jusqu'à 85% sur 17 médicaments établis, dont Lipitor, Celebrex, Viagra et Norvasc

** La société indique que les patients assurés commercialement peuvent payer de 0 à 4 dollars pour certains médicaments; les clients qui paient en espèces peuvent accéder aux prix réduits dans plus de 70 000 pharmacies américaines

** VTRS indique que le programme vise à améliorer l'accès à des médicaments largement utilisés en réduisant les obstacles liés aux coûts

** GoodRx affirme avoir mis en place des programmes d'économies similaires avec d'autres fabricants de médicaments, notamment pour Ozempic, les biosimilaires d'Humira et Lantus

** Les actions sont restées stables en 2025

Valeurs associées

GOODRX HLDG RG-A
2,2450 USD NASDAQ -6,46%
VIATRIS
14,1250 USD NASDAQ +0,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank