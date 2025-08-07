Viatris, fabricant de Xanax, dépasse les estimations de bénéfice et de chiffre d'affaires trimestriels ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de médicaments Viatris

VTRS.O a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre jeudi, aidé par la demande de ses produits en Chine, ce qui a fait grimper ses actions de près de 5 % dans les premiers échanges.

La société basée à Canonsburg, en Pennsylvanie, formée par la fusion de Mylan et de l'activité Upjohn de Pfizer PFE.N en 2020, possède des médicaments génériques et des médicaments de marque clés dans son portefeuille, notamment le Viagra, médicament contre les troubles de l'érection, l'anxiolytique Xanax, le traitement de l'épilepsie Lyrica et le traitement de l'arthrite Celebrex.

"Nous avons réalisé un excellent deuxième trimestre et continué à faire des progrès significatifs par rapport à nos priorités stratégiques pour 2025", a déclaré Scott Smith, directeur général de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires trimestriel a chuté de 6 % pour atteindre 3,58 milliards de dollars, mais il a dépassé les estimations des analystes (3,47 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Ce chiffre a été affecté par la restriction imposée par la Food and Drug Administration américaine sur les importations de certains produits fabriqués dans les installations de Viatris à Indore, en Inde, à la suite d'une violation des exigences fédérales.

Cette restriction "a eu un impact plus important que prévu et prendra du temps à être résolue", a déclaré Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan.

Si l'on exclut cet impact, le chiffre d'affaires opérationnel total ajusté en fonction des cessions a augmenté de 3 % par rapport au trimestre précédent, a déclaré la société.

Le chiffre d'affaires net du segment des génériques de la société a également été affecté par les restrictions imposées à l'usine d'Indore et par la concurrence à laquelle est confronté le traitement contre l'asthme Wixela.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 62 cents par action pour le trimestre clos le 30 juin, par rapport aux attentes de 56 cents.

Elle a réaffirmé sa prévision de bénéfice annuel, qui devrait se situer dans une fourchette de 2,16 à 2,30 dollars par action. Les analystes s'attendent à un bénéfice de 2,21 dollars par action en 2025.