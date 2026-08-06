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Viatris en hausse après avoir relevé la fourchette basse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 13:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Viatris

VTRS.O progresse de 2% à 18 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un bénéfice ajusté de 69 cents par action au deuxième trimestre , contre une estimation moyenne des analystes de 60 cents par action, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires de VTRS au deuxième trimestre , à 3,76 milliards de dollars dépasse les prévisions moyennes des analystes qui s'élevaient à 3,68 milliards de dollars, grâce à la forte demande pour ses médicaments de marque et à la bonne santé de ses activités dans la région de la Grande Chine

** La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 14,55 et 14,95 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 14,45 à 14,95 milliards de dollars

** La société table sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 2,45 et 2,59 dollars, contre une estimation précédente de 2,33 à 2,47 dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre a progressé de 41,8%

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