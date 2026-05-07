Viatris dépasse les prévisions trimestrielles grâce à ses bons résultats en Chine et aux ventes de médicaments de marque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2, ajout des commentaires de la direction aux paragraphes 6 et 13) par Kunal Das

Viatris VTRS.O a dépassé les estimations des analystes concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices du premier trimestre jeudi, grâce à la bonne santé de ses activités en Chine et à la forte demande de médicaments de marque .

L'action de la société a progressé de plus de 3% dans l'après-midi à la suite de la publication des résultats.

Lelaboratoire pharmaceutique a été sous pression en raison de problèmes de fabrication et de la concurrence des médicaments génériques, ce qui a incité les investisseurs à observer si son activité de base et ses nouveaux lancements pourraient soutenir une croissance plus stable cette année.

Viatris a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 59 cents par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 50 cents, selon les données de LSEG. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8% par rapport à l'année dernière, à 3,52 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,36 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires de ses activités en Chine continentale a augmenté de 22% pour atteindre 680,1 millions de dollars, dépassant les prévisions de 547,7 millions de dollars.

La société table sur une croissance comprise entre 5 et 9% en Chine cette année, contre une prévision antérieure de 1 à 4%, a déclaré le directeur financier par intérim Paul Campbell lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de ses médicaments de marque, notamment le médicament contre le cholestérol Lipitor et le traitement contre l'hypertension Norvasc, a augmenté de 10% pour atteindre 2,33 milliards de dollars, soutenu par une forte croissance en Chine et sur les marchés émergents tels que l'Europe de l'Est et l'Amérique latine.

L'activité de base stable de Viatris, le lancement potentiel du meloxicam, un analgésique à action rapide, et les données à venir concernant les candidats médicaments en cardiologie et en immunologie, le selatogrel et le cenerimod, suscitent l'intérêt des investisseurs, a déclaré Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan.

La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, comprises entre 2,33 et 2,47 dollars par action.

Malgré un trimestre solide, la direction a déclaré qu'il était trop tôt pour revoir à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année et qu'elle réévaluerait les tendances après le deuxième trimestre.

Les ventes de médicaments génériques ont augmenté de 5% pour atteindre 1,18 milliard de dollars au cours du premier trimestre.

Viatris s'attend à ce que l'arrivée sur le marché des médicaments génériques de perte de poids à base de GLP-1 d'ici la fin de la décennie constitue un moteur de croissance à plus long terme.

"Nous avons élaboré une stratégie importante pour les GLP-1 et nous allons approvisionner une part significative de ce marché en nous concentrant tout particulièrement sur les États-Unis à l'avenir", a déclaré Philippe Martin, directeur de la R&D.