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Viatris augmente après l'approbation d'un médicament contre les troubles de l'anxiété au Japon
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Viatris VTRS.O augmentent de 2 % à 13,47 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que le Japon a approuvé son médicament Effexor pour traiter les troubles anxieux généralisés

** L'approbation fait de l'Effexor le premier médicament autorisé pour cette maladie au Japon, selon la société

** L'Effexor, également connu sous le nom de venlafaxine, a déjà été approuvé au Japon pour le traitement de la dépression selon la société

** La décision fait suite à une étude de phase avancée au Japon qui amontré que le médicament soulageait les symptômes de l'anxiété mieux qu'un placebo après huit semaines, avec un nombre limité d'abandons dus à des effets secondaires , selon la société

** Le médicament est déjà approuvé pour les troubles anxieux dans plus de 80 pays en dehors du Japon - VTRS

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~6% depuis le début de l'année

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VIATRIS
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