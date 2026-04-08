ViaSat progresse après la publication d'un rapport Barclays relève sa note à "equalweight"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions de la société de communication par satellite ViaSat VSAT.O augmentent de 8,2 % à 58,30 $ en pré-marché

** Barclays relève sa note sur l'action de "underweight" à "equalweight", rapporte Investing.com

** Le rapport indique que la société de courtage cite l'approche du seuil de rentabilité du flux de trésorerie disponible de VSAT et le lancement prochain d'un satellite clé comme facteurs justifiant le relèvement

** La société de courtage ajoute que les examens stratégiques de VSAT pourraient conduire à la cession de son activité de défense

** Barclays relève l'objectif de cours à 49 $ par rapport à un niveau antérieur non divulgué selon le rapport, en intégrant une évaluation plus élevée pour les actifs de défense ainsi qu'un potentiel de valorisation à la hausse des actifs du spectre

** Cinq courtiers ont une recommandation "acheter" ou supérieure, 3 "conserver" et 1 "vendre"; leur objectif de cours médian est de 50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 56,4 % depuis le début de l'année