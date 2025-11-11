Viasat en hausse après la révision à la hausse de J.P. Morgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de la société de communication par satellite Viasat VSAT.O augmentent de 4,3 % à 38,56 $ sur le marché libre après que J.P. Morgan ait fait passer le titre de "neutre" à "surpondérer"

** La société de courtage cite la probabilité plus élevée d'une séparation du segment Défense et Technologies Avancées (DAT) pour expliquer cette mise à niveau

** Le segment DAT se négocie à une forte décote par rapport à ses pairs malgré une forte croissance du chiffre d'affaires

** Le courtier ajoute que le segment des services de communication de la société est également sous-évalué et soutenu par un solide carnet de commandes

** Cinq des 9 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, trois à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 40,50 $

** Les actions de VSAT ont atteint leur plus haut niveau depuis deux ans lundi

** VSAT a plus que quadruplé depuis le début de l'année, contre un gain de 4,4 % pour l'indice Nasdaq des télécommunications .IXUT .