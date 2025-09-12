Via Transportation lève 492,9 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, pour une valeur de 3,65 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, d'informations sur la société et l'introduction en bourse à partir du paragraphe 2)

La société Via Transportation

VIA.N , spécialisée dans les technologies de transport en commun, et certains investisseurs existants ont levé 492,9 millions de dollars lors d'une première offre publique de vente aux États-Unis jeudi, devenant ainsi le dernier ajout au rebond de septembre de l'activité d'introduction en bourse.

La société new-yorkaise a vendu environ 10,7 millions d'actions à 46 dollars l'unité, soit un prix supérieur à la fourchette de 40 à 44 dollars l'unité qu'elle s'était fixée, ce qui donne à Via une valeur de 3,65 milliards de dollars.

L'activité sur le marché américain des introductions en bourse a rebondi à l'automne 2025, sous l'impulsion d'un marché boursier en ébullition, d'attentes croissantes en matière de réduction des taux d'intérêt et de débuts en fanfare de plusieurs grands noms.

L'inquiétude des investisseurs face aux tarifs douaniers du président américain Donald Trump, qui a contraint plusieurs entreprises à mettre en veilleuse leurs projets d'introduction en bourse, a également commencé à s'estomper, ce qui constitue une évolution positive pour ceux qui cherchent à s'introduire sur les marchés publics.

Les actions cotées aux États-Unis de la société suédoise de fintech Klarna KLAR.N ont augmenté de 30 % à l'ouverture mercredi, dans l'un des débuts les plus attendus de l'année.

Fondée en 2012, la technologie de Via combine des trajets partagés à la demande et des itinéraires intelligents pour optimiser les systèmes de transport public dans des centaines de villes dans plus de 30 pays.

La congestion urbaine croissante et les préoccupations environnementales ont incité les administrations du monde entier à mettre en place des systèmes de transport en commun mixtes et durables.

Via a d'abord déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse à la fin de l'année 2021. La société a été évaluée à 3,5 milliards de dollars lors d'un tour de table mené en 2023 par la société de capital-risque 83North.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Company et Wells Fargo sont les principaux preneurs fermes de l'offre de Via. La société prévoit d'inscrire ses actions à la Bourse de New York vendredi sous le symbole "VIA".

Plusieurs autres sociétés, telles que Gemini, la bourse de crypto-monnaies des jumeaux Winklevoss, et Legence, le fournisseur de services d'ingénierie et de maintenance soutenu par Blackstone, devraient également faire leur entrée en bourse vendredi.