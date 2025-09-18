Via et Waymo s'associent pour déployer des robotaxis à Phoenix, rapporte le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Via Transportation VIA.N et Waymo d'Alphabet GOOGL.O s'associent pour introduire des robotaxis dans les transports en commun, en commençant par une banlieue de Phoenix, en Arizona, a indiqué jeudi le Wall Street Journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Via et Waymo n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.