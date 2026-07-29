VFC à des plus bas de huit mois, le redressement de Vans se fait toujours attendre

VF Corporation, le propriétaire des marques The North Face, Timberland ou Dickies, décroche de 17% à la Bourse de New York, le relèvement de ses objectifs annuels étant plus que compensé par les incertitudes entourant le redressement de son actif phare, Vans.

Sur son 1er trimestre fiscal, clos fin juin, le chiffre d'affaires du groupe américain a reculé de 5%, la vigueur des ventes de The North Face ( 6%) et Timberland ( 4%) ayant été annihilée par le repli de 8% enregistré chez Vans.

Hors Dickies, actuellement en cours de cession, le groupe de Denver accuse une perte opérationnelle ajustée de 95 MUSD sur le trimestre, une performance meilleure que les 100 MUSD de déficit qui était initialement envisagé.

Pour son exercice 2026/2027, VFC indique avoir relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires, désormais attendue à plus de 2% à taux de change constants, contre 1% à 2% précédemment.

Dans une note de réaction intitulée "deux pas en avant, deux pas en arrière", les analystes de Needham évoquent malgré tout un nouveau trimestre "frustrant", confirmant que la reprise de Vans reste en dents de scie.

Une inflexion qui doit encore se matérialiser chez Vans

"Côté points positifs, le segment de distribution directe aux consommateurs DTC continue de générer de la croissance aux Etats-Unis pour Vans, et la majeure partie du reste du portefeuille enregistre une belle croissance", juge le bureau d'études.

"Néanmoins, nous estimons que l'action aura du mal à redémarrer tant que le redressement de Vans ne sera pas clairement engagé", ajoute la société de Bourse, qui maintient sa recommandation d'achat mais abaisse son objectif de cours de 25 à 21 USD.

Si la direction table sur une nette inflexion pour Vans au second semestre de l'exercice, Needham prévient que les investisseurs ne lui accorderont pas le bénéfice du doute avant de disposer de preuves concrètes de ce redressement.

"Nous restons optimistes à long terme, convaincus que Vans n'en est qu'au début de sa convalescence, mais le titre risque de rester au purgatoire pour le moment", avertit Needham.

Suite à cette publication, l'action dévissait de 17,4% à moins de 15,1 dollars, au plus bas depuis la fin novembre 2025.