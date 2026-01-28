VF Corp, la société mère des fourgonnettes, en hausse après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions

28 janvier - ** Les actions de la société mère de Vans, VF Corp VFC.N , augmentent de 5,33 % à 21,36 $ avant le marché

** VFC annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 2,88 milliards de dollars, contre une estimation de 2,76 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

** CO s'attend à ce que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre soit stable ou en croissance de 2 %, alors que les analystes prévoyaient une baisse de 2,6 %.

** En 2025, VFC a baissé d'environ 16 %