VF Corp en hausse après que le chiffre d'affaires et le bénéfice du deuxième trimestre ont dépassé les attentes du marché
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 15:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le titre pour indiquer le "chiffre d'affaires et le bénéfice" du T2, et non le "chiffre d'affaires et le revenu")

28 octobre -

** Les actions de VF Corp VFC.N en hausse de 2,7 % à 17,05 $ dans les échanges de pré-marché

** Le fabricant de vêtements et de chaussures affiche un chiffre d'affaires de 2,80 milliards de dollars au deuxième trimestre, supérieur aux estimations du marché de 2,74 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté de 52 cents au deuxième trimestre dépasse également les estimations de Wall Street qui étaient de 43 cents

** La société prévoit toutefois une baisse de 1 à 3 % des ventes au troisième trimestre par rapport à l'année précédente

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de ~23% depuis le début de l'année

Valeurs associées

VF
15,345 USD NYSE -7,59%
