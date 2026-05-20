VF Corp en hausse après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au quatrième trimestre et un rebond de la croissance annuelle de son chiffre d'affaires

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20 mai - ** Les actions de VF Corp VFC.N VFC.N , propriétaire de Vans, ont progressé de 6 % à 17,75 $ avant l'ouverture du marché

** La société annonce une croissance de son chiffre d'affaires annuel de 4 % hors contribution de la marque Dickies, qu'elle a vendue fin 2025 , marquant ainsi la première hausse de son chiffre d'affaires après trois années de baisse

** La société annonce une hausse de 1 % de son chiffre d'affaires total au quatrième trimestre, soutenue par une forte demande dans la région Amériques

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, à 2,17 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 2,13 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** La société prévoit une hausse de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 comprise entre 1 % et 2 % , contre une hausse de 2 % attendue par les analystes

** Le titre a reculé de 7,4 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture