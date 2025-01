Vetoquinol: progression de 2% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Vetoquinol annonce pour 2024 un chiffre d'affaires en progression de 1,9% à 539 millions d'euros (+2,2% à changes constants), impacté négativement à hauteur de -1,5% par le programme de simplification du portefeuille de produits complémentaires.



L'activité des produits essentiels s'élève à 328 millions, en hausse de 4,6% à données publiées et à changes constants. Ces produits, premier moteur de la stratégie du groupe de santé animale, confirment ainsi leur 'solide dynamique de croissance'.



L'Europe, son premier territoire (près de 50% de l'activité), affiche une progression de 5,1%, tirée notamment par les produits essentiels et la poursuite du lancement de Felpreva, alors que les États-Unis s'inscrivent en retrait de 6,9% à changes constants.





Valeurs associées VETOQUINOL 69,30 EUR Euronext Paris 0,00%