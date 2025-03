Vetoquinol: légère augmentation du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 09:33









(CercleFinance.com) - Vetoquinol publie un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 5,6% à 58,7 millions d'euros au titre de 2024, ainsi qu'une marge opérationnelle courante ajustée (avant amortissement des actifs incorporels issus d'acquisitions) à 16,5%, contre 16,1% l'année précédente.



Le chiffre d'affaires du groupe de santé animale s'établit à 539,2 millions d'euros, en progression de 1,9% (+2,2% à changes constants), dont une activité des produits essentiels à 328 millions, en progression de 4,6% à données publiées et à changes constants.



À fin décembre 2024, Vetoquinol affiche une position globale nette de trésorerie positive de 185,2 millions d'euros (inclus IFRS 16). Son conseil d'administration a proposé à l'AG des actionnaires du 22 mai le versement d'un dividende de 0,89 euro par action.





Valeurs associées VETOQUINOL 82,7000 EUR Euronext Paris +11,16%