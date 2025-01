Vetoquinol : hausse de 2,2% du chiffre d'affaires en 2024

(AOF) - Vetoquinol (+5,19% à 72,90 euros) affiche une des plus fortes hausses du marché SRD après avoir dévoilé son chiffre d’affaires annuel. Il est ressorti à 539 millions d'euros en hausse de 2,2 % à changes constants et de 1,9 %en données publiées. Le laboratoire de santé animale précise que son chiffre d’affaires du 4e trimestre s’élève à 141 millions d'euros en progression de 2,8 % en données publiées et de 3,4 % à changes constants, porté par une croissance soutenue en Europe, et dans le territoire Amériques incluant les États-Unis.

Le chiffre d'affaires produits Essentiels annuel ressortit à 328 millions d'euros, en hausse de 4,6 % à changes constants et à données publiées.

L'Europe, premier territoire du groupe avec près de 50 % de son activité, réalise une solide performance, tirée notamment par les produits Essentiels et la poursuite du lancement de Felpreva.

Les États-Unis, sont pour leur part en retrait de 6,9 % à changes constants, car le marché a été perturbé par des arbitrages de court terme des distributeurs locaux à la fin du premier semestre d'une part, et parce que les ventes ont été affectées par l'indisponibilité au 1er semestre d'une des principales gammes de produits Essentiels du fait d'un problème de sous-traitance.

