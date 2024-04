Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vetoquinol: en recul après son point d'activité information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - Vetoquinol perd près de 4% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 133,7 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, en baisse de 4% en comparaison annuelle selon Stifel, dont 83,4 millions pour les produits essentiels.



'L'activité n'est pas comparable avec celle de l'exercice précédent compte tenu de l'effet de surstockage chez nos clients au premier trimestre 2023, lié à l'anticipation de la mise en place du nouvel ERP en avril 2023', précise toutefois le groupe de santé animale.



Stifel réduit néanmoins à cette occasion ses estimations de BPA de 8% pour 2024 et de 7% pour 2025, de façon à refléter des coûts d'achat et de personnel en hausse. Il reste à 'conserver' sur le titre tout en abaissant son objectif de cours de 104 à 95 euros.





Valeurs associées VETOQUINOL Euronext Paris -4.26%