Vétoquinol : des résultats semestriels mitigés

(AOF) - Au deuxième trimestre, la décroissance du chiffre d’affaires de Vétoquinol s’est accélérée avec un repli de 2,9 %, à 127 millions d’euros, contre une baisse de 2,3 %, à 130,6 millions d’euros sur les trois premiers mois de l’année. Au niveau du semestre, les revenus ont ainsi décru de 2,6 %, à 257,6 millions d’euros. Les principales zones géographiques qui ont contribué à cette contre-performance sont l’Europe (-2 %), l’Amérique hors USA (-10,8 %) et les USA (-2,9 %).

En revanche, l'Ebitda s'est amélioré en passant de 45 à 52,6 millions d'euros. Et la même tendance a été observée pour le bénéfice net part du groupe s'est établi à 25,1 millions d'euros, contre 23,8 millions d'euros un an plus tôt. La génération de cash-flow a atteint 51 millions d'euros.

En termes de perspectives, le laboratoire vétérinaire a indiqué disposer de solides fondamentaux pour poursuivre sa stratégie de développement et a les moyens de financer ses ambitions de croissance externe.

