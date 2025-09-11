 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 838,50
+0,93%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vétoquinol : des résultats semestriels mitigés
information fournie par AOF 11/09/2025 à 18:11

(AOF) - Au deuxième trimestre, la décroissance du chiffre d’affaires de Vétoquinol s’est accélérée avec un repli de 2,9 %, à 127 millions d’euros, contre une baisse de 2,3 %, à 130,6 millions d’euros sur les trois premiers mois de l’année. Au niveau du semestre, les revenus ont ainsi décru de 2,6 %, à 257,6 millions d’euros. Les principales zones géographiques qui ont contribué à cette contre-performance sont l’Europe (-2 %), l’Amérique hors USA (-10,8 %) et les USA (-2,9 %).

En revanche, l'Ebitda s'est amélioré en passant de 45 à 52,6 millions d'euros. Et la même tendance a été observée pour le bénéfice net part du groupe s'est établi à 25,1 millions d'euros, contre 23,8 millions d'euros un an plus tôt. La génération de cash-flow a atteint 51 millions d'euros.

En termes de perspectives, le laboratoire vétérinaire a indiqué disposer de solides fondamentaux pour poursuivre sa stratégie de développement et a les moyens de financer ses ambitions de croissance externe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

VETOQUINOL
73,0000 EUR Euronext Paris +0,83%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank