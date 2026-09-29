Vestas plombé par des propos prudents de Deutsche Bank

Vestas Wind Systems dévisse de 4,6% à 190 DKK, le constructeur danois de turbines éoliennes pâtissant d'un abaissement de l'objectif de cours de Deutsche Bank de 215 à 205 DKK, la banque maintenant cependant sa recommandation "conserver" sur le titre.

Alors que Vestas publiera ses résultats le 11 novembre, Deutsche Bank révise ses prévisions de prises de commandes pour la division Power Solutions au 3e trimestre 2026, tablant désormais sur une baisse d'environ 28% sur un an et de 3% par rapport au trimestre précédent.

Selon la banque allemande, le 3e trimestre marquera un retour à un niveau plus normal d'exécution des projets dans l'éolien terrestre, ce qui, "avec certaines difficultés dans l'éolien en mer, devrait limiter la rentabilité de la division Power Solutions au cours du trimestre".

Elle estime également que les marges du 3e trimestre devraient reculer par rapport à un 2e trimestre particulièrement élevé, avec une baisse séquentielle de 120 points de base pour la marge du groupe et de 160 points de base pour celle de la division Power Solutions.

Par rapport au consensus, les nouvelles estimations de Deutsche Bank pour le 3e trimestre sont inférieures de 30% pour les commandes, supérieures de 5% pour le chiffre d'affaires du groupe et inférieures de 5% pour l'EBIT ajusté du groupe.