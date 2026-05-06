 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vestas lance un nouveau programme de rachat d'actions d'environ 100 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 15:39

Le Conseil d'administration de Vestas Wind Systems a décidé de lancer un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 747 millions de couronnes danoises (environ 100 millions d'euros).

Ce programme de rachat d'actions fait suite à l'autorisation accordée au Conseil d'administration par l'Assemblée générale annuelle d'avril 2026, autorisant Vestas à acquérir des actions propres à une valeur nominale n'excédant pas 10 % du capital social à la date de l'autorisation.

Le programme de rachat d'actions a pour objectif d'ajuster la structure du capital de Vestas et de respecter les obligations liées aux programmes d'intéressement en actions du Groupe.

Le programme de rachat d'actions se déroulera du 7 mai 2026 au 11 août 2026 au plus tard.

Vestas a désigné Danske Bank comme chef de file du programme de rachat d'actions.

Dans le cadre de ce programme, Vestas pourra racheter des actions pour un montant maximal de 747 millions de couronnes danoises (DKK), et un maximum de 7 500 000 actions, soit 0,8 % du capital social de Vestas Wind Systems.

Avant le rachat, Vestas détient 10 045 201 actions propres, soit 1,0 % de son capital social.

Chaque semaine, Vestas publiera un communiqué relatif aux transactions effectuées dans le cadre de ce programme.

Dividendes
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank