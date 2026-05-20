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Vestas a reçu des commandes de 673 MW aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 11:14

Vestas a reçu des commandes de 673 MW aux États-Unis pour des projets non divulgués.

Vestas est le partenaire mondial de l'industrie énergétique pour les solutions énergétiques durables.

Le groupe conçoit, fabrique et installe des éoliennes terrestres et offshore à travers le monde, et a installé plus de 201 GW d'éoliennes dans 88 pays.

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