Vertex va racheter Crinetics pour 10 milliards de dollars dans le cadre de sa stratégie axée sur les maladies rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5 et d'un commentaire lors de la conférence téléphonique au paragraphe 6)

* Vertex propose 85 dollars par action Crinetics, soit une prime de 102 % par rapport au cours de clôture de lundi

* Cette opération permet d’accéder à Palsonify, un comprimé oral approuvé par la FDA pour le traitement de l’acromégalie chez l’adulte

* Vertex prévoit que cette opération aura un effet relutif sur le résultat d'exploitation ajusté en 2029

par Puyaan Singh

Vertex Pharmaceuticals VRTX.O va racheter Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O pour une valeur totale des capitaux propres d’environ 10 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux sociétés, ajoutant ainsi à son portefeuille des traitements contre des maladies hormonales rares. L'offre de Vertex, à 85 dollars par action Crinetics, représente une prime de 102 % par rapport au cours de clôture de lundi, selon les calculs de Reuters. L'action Crinetics a doublé de valeur en séance prolongée, tandis que celle de Vertex a reculé de 2 %. Acteur dominant dans le domaine des médicaments contre la mucoviscidose (CF), Vertex cherchait à se diversifier. L’acquisition de Crinetics lui donnera accès à des traitements qui pourraient, ensemble, générer plus de 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel à leur pic, ont indiqué les deux sociétés.

Cette acquisition est l’une des plus importantes transactions pharmaceutiques de l’année, alors que d’importantes réserves de trésorerie, des valorisations attractives dans le secteur des biotechnologies, une vague de médicaments nouvellement approuvés et une confiance croissante dans la gestion des contrôles réglementaires alimentent les transactions, tandis que les grandes entreprises pharmaceutiques sont confrontées à des pertes de brevets.

« Cette opération ajoute un cinquième secteur d’activité, l’endocrinologie, ce qui contribue à diversifier la concentration de VRTX sur la mucoviscidose. Les quatre autres sont la mucoviscidose, l’hématologie, la douleur et les maladies rénales », a déclaré Louise Chen, analyste chez Scotiabank. Interrogée sur la possibilité que Vertex ajoute un sixième ou un septième domaine d’activité, la directrice générale Reshma Kewalramani a répondu: " Nous prenons très au sérieux notre stratégie de R&D… ainsi que notre approche en matière d’allocation des capitaux. Rien ne change sur ce plan, et vous ne devez pas vous attendre à des changements à l’avenir. " Cet accord permet à Vertex d’accéder à Palsonify, le premier et unique comprimé oral à prise unique quotidienne approuvé par la Food and Drug Administration américaine pour le traitement des adultes atteints d’acromégalie, une maladie rare causée par un excès d’hormone de croissance.

" Nous pensons que Vertex peut tirer parti de la forte dynamique générée par le lancement de Palsonify en mettant à profit notre expérience dans la commercialisation de médicaments destinés au traitement des maladies génétiques rares ", a déclaré Kewalramani. Selon les deux sociétés, ce traitement a connu un élan commercial précoce dès son lancement.

Le médicament expérimental de Crinetics, l’atumelnant, en est également au stade avancé de développement pour le traitement de l’hyperplasie congénitale des surrénales (HCS), une maladie génétique rare affectant les glandes surrénales. Vertex prévoit que la transaction sera finalisée au troisième trimestre 2026 et qu’elle contribuera positivement au résultat d’exploitation ajusté dès 2029.