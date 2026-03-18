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Vertex progresse après une révision à la hausse par un courtier des données relatives à un médicament contre les maladies rénales
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Vertex Pharmaceuticals VRTX.O augmentent de 1,1 % à 463,96 $ avant le marché

** Le courtier Maxim Group fait passer Vertex de "hold" à "buy"; augmente l'objectif de prix à 575 $ sans objectif préalable, citant des données positives sur le povetacicept

** La société déclare que les données provisoires de dernière étape ont montré que le povetacicept, médicament expérimental contre les maladies rénales, a atteint son objectif principal et tous les objectifs secondaires dans la néphropathie IgA, une maladie rénale qui peut entraîner une insuffisance rénale

** Vertex prévoit de compléter une demande d'approbation aux États-Unis d'ici la fin du mois de mars, le courtier s'attendant à une approbation potentielle à la fin de 2026 ou au début de 2027

** Maxim estime que le povetacicept pourrait devenir un produit phare et aider à diversifier les revenus au-delà des médicaments de Vertex contre la fibrose kystique

** Actions en hausse de ~12% en 2025

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