Vertex Pharma prévoit un chiffre d'affaires 2026 conforme aux estimations et s'attend à une croissance des traitements contre la mucoviscidose

Vertex Pharmaceuticals VRTX.O a prévu pour 2026 un chiffre d'affaires largement conforme aux estimations des analystes jeudi, le fabricant de médicaments misant sur la croissance de ses traitements contre la mucoviscidose ainsi que sur les contributions de médicaments plus récents.

Vertex, leader des médicaments contre la mucoviscidose, se diversifie dans les thérapies géniques, notamment Casgevy pour la drépanocytose et la bêta-thalassémie dépendante des transfusions, et dans les analgésiques non opioïdes.

L'entreprise s'attend à ce que les revenus de 2026 se situent entre 12,95 et 13,1 milliards de dollars, le point médian étant conforme aux estimations des analystes de 13,02 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré que les prévisions comprennent 500 millions de dollars ou plus de revenus provenant de produits non liés à la fibrose kystique, y compris l'augmentation des perfusions de Casgevy chez les patients et la croissance des prescriptions et des revenus provenant de la deuxième année de lancement de Journavx, son analgésique non opioïde.

Journavx, approuvé l'année dernière pour les douleurs aiguës, a fait l'objet de plus de 550 000 prescriptions à la fin de l'année 2025.

L'entreprise a obtenu une couverture commerciale pour Journavx auprès des trois gestionnaires nationaux de prestations pharmaceutiques, ce qui contribuera à accroître l'utilisation cette année.

La société basée à Boston a fait état d'une augmentation de 10 % de son chiffre d'affaires trimestriel, qui s'élève à 3,19 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 3,18 milliards de dollars. La croissance est principalement due à la performance continue des thérapies contre la mucoviscidose et à la croissance supplémentaire due à la diversification dans d'autres domaines thérapeutiques, a déclaré la société.

Casgevy a généré 54 millions de dollars de revenus au quatrième trimestre, avec 64 patients recevant des perfusions en 2025.

Vertex a également déclaré qu'elle était en bonne voie pour publier des données intermédiaires au cours du premier semestre de cette année pour son médicament expérimental, le povetacicept, destiné à traiter un type de maladie rénale. Le fabricant de médicaments utilise un bon d'examen prioritaire pour accélérer l'examen du povetacicept de dix à six mois.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 5,03 dollars par action au quatrième trimestre, contre des estimations de 5,07 dollars.