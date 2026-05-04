Vertex dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la forte hausse des ventes d'un nouveau médicament contre la mucoviscidose

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Lundi, Vertex Pharmaceuticals VRTX.O a dépassé les prévisions de Wall Street sur son bénéfice ajusté du premier trimestre, grâce à une multiplication par près de huit des ventes de son nouveau traitement contre la mucoviscidose.

La fibrose kystique (CF) est une maladie génétique rare et évolutive causée par l'absence d'une protéine régulant le transport du sel et de l'eau vers et hors des cellules, entraînant de graves problèmes respiratoires et digestifs tels qu'une toux persistante , une respiration sifflante et des troubles nutritionnels.

Le nouveau médicament de la société contre la mucoviscidose , Alyftrek, une trithérapie à prise unique quotidienne, a généré un chiffre d'affaires de 424,4 millions de dollars au premier trimestre, contre 53 ,9 millions de dollars il y a un an, soit une augmentation de 687 %. Alyftrek a été approuvé en décembre 2024 .

Vertex, acteur dominant dans le domaine des médicaments contre la mucoviscidose, explore d'autres voies de diversification. Parmi les principaux axes de croissance figurent Casgevy, sa thérapie génique contre la drépanocytose et la bêta-thalassémie dépendante de transfusions, ainsi que Journavx, un nouveau traitement antidouleur non opioïde.

Le médicament plus ancien de la société contre la mucoviscidose, le traitement combiné Trikafta, a généré un chiffre d'affaires de 2,35 milliards de dollars au cours du trimestre, inférieur aux prévisions des analystes de 2,64 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a réitéré ses prévisions de chiffre d'affaires annuel compris entre 12,95 et 13 ,1 milliards de dollars.

Depuis le lancement de Journavx en mars de l'année dernière, plus d'un million d'ordonnances ont été délivrées. Au premier trimestre 2026, les ordonnances ont dépassé les 350 000, a indiqué la société, générant un chiffre d'affaires de 29 millions de dollars.

La société basée à Boston a annoncé une hausse de 8 % de son chiffre d'affaires trimestriel, à 2,99 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 3,02 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, la société a annoncé un bénéfice par action de 4,47 dollars au premier trimestre, contre des estimations de 4,31 dollars par action.