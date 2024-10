VERSITY : Versity SA annonce l'acquisition stratégique de INEUF.com, la plus grande place de marché de l'immobilier neuf en France.

Versity SA annonce l'acquisition stratégique de INEUF.com, la plus grande place de marché de l'immobilier neuf en France.

Versity SA, société cotée sur Euronext Access+ (MLVSY / (FR0014003I41) et spécialisée dans les solutions 3D et Web 3, annonce l'acquisition de INEUF.com , la plus grande place de marché dédiée à l'immobilier neuf en France. Le montant de la transaction demeure confidentiel.

Cette acquisition renforce la position de Versity sur le marché de l'immobilier neuf et permettra de commercialiser ses solutions digitales innovantes à travers les bases de données de INEUF.com .

INEUF.com : la référence de l'immobilier neuf

INEUF.com est devenue la plus grande place de marché de l'immobilier neuf en France, avec plus de 4 000 programmes et 120 000 lots à la vente. Grâce à un réseau de 320 conseillers-vendeurs , couvrant 80 départements et les DROM-COM , INEUF.com offre une expertise de premier plan dans la vente de biens immobiliers neufs. La société se distingue également par ses solutions avancées de gestion de la relation client , optimisées par l' intelligence artificielle , et par un accès à des bases de prospects qualifiés .

Une Acquisition Stratégique

Cette acquisition constitue une alliance stratégique entre Versity et INEUF.com , combinant des expertises complémentaires dans l'immobilier neuf et la technologie de nouvelle génération Web3 développée par Versity. Cette alliance vise à renforcer la fluidité et la cohérence dans les interactions entre acheteurs , conseillers , et promoteurs , dans un marché en constante évolution.

Frédéric Ibanez – Président de Versity :

« C'est avec enthousiasme que je vous annonce cette acquisition stratégique du groupe INEUF. Nicolas Viale a su fédérer plus de 80 % du marché de l'immobilier neuf en France sur sa plateforme. En alliant son expertise en commercialisation à nos outils de modélisation 3D, nous proposons une offre clé en main innovante. »

Nicolas Viale, un leader reconnu dans l'immobilier

Président et fondateur de INEUF.com , Nicolas Viale apporte plus de 30 ans d'expérience dans l'immobilier neuf et la Vente en État Futur d'Achèvement (VEFA). Conférencier, auteur et membre actif de plusieurs organisations professionnelles, il continuera à jouer un rôle clé dans le développement de INEUF.com au sein de Versity .

Nicolas Viale – Président de INEUF.com :

« Ce rapprochement est le résultat de plusieurs mois de réflexion autour d'un projet commun, dans un marché en pleine mutation, sous l'effet du développement des nouvelles technologies et d'un écosystème B2C de plus en plus complexe. Les développements en cours et à venir permettront de consolider les acquis et de créer une passerelle plus fluide et plus lisible dans le monde de l'immobilier neuf. »

À propos de Versity SA

Versity SA , société cotée sur Euronext Access, est spécialisée dans le développement de solutions digitales innovantes pour le secteur immobilier. Elle vise à fluidifier les interactions entre les différents acteurs du marché, en intégrant les technologies de nouvelle génération au service de l'immobilier.

À propos de INEUF.com

INEUF.com est la plus grande place de marché de l'immobilier neuf en France, regroupant plus de 4 000 programmes et 120 000 lots à la vente. Grâce à son réseau de 320 conseillers-vendeurs répartis sur l'ensemble du territoire et dans les DROM-COM , INEUF.com se positionne comme le leader de la commercialisation de programmes immobiliers neufs et d'investissement en France.

