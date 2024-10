VERSITY : VERSITY RÉCLAME PLUS DE 4,5 MILLIONS D'EUROS DE DOMMAGES-INTERETS A CAPITAL SYSTEME INVESTISSEMENTS SA

Versity SA , société cotée sur Euronext Access+ (MLVSY/FR0014003I41) et spécialisée dans les solutions 3D et Web3 pour l'immobilier, a assigné en responsabilité Capital Système Investissements SA, présidée par M. Gilles-Emmanuel Trutat devant le Tribunal de Commerce de Paris et réclame plus de 4,5 Millions d'euros de dommages-intérêts pour notamment ne pas avoir respecté ses engagements financiers à son égard.

Depuis 2022 , Capital Système Investissements SA s'était engagée à verser jusqu'à 8 millions d'euros dans le cadre de deux émissions obligataires. En dépit de ses engagements et promesses, Capital Système Investissements SA n'aura en réalité versé que 1,75 million d'euros .

En outre, Versity soupçonne Capital Système Investissements SA d'avoir, avec d'autres intervenants, poursuivi des manœuvres déloyales visant à déstabiliser sa gouvernance et son actionnariat.

En conséquence, au-delà de la mise en cause actuelle de Capital Système Investissements SA , Versity étudie toutes les suites à apporter aux agissements de l'ensemble des parties prenantes à ces agissements, afin de préserver pleinement ses droits.

Frédéric Ibanez , Président de Versity, a déclaré :

“ En plus des fonds jamais apportés, ces agissements déloyaux ont déstabilisé notre plan de développement. Cependant, Versity repose sur des fondamentaux solides et à forte valeur ajoutée. Nous ne ménagerons donc aucun effort pour défendre les intérêts de Versity et de ses actionnaires au service de la réussite de notre plan de développement et de commercialisation.”

À propos de Versity SA

Versity SA , société cotée sur Euronext Access, est spécialisée dans le développement de solutions digitales innovantes pour le secteur immobilier. Elle vise à fluidifier les interactions entre les différents acteurs du marché, en intégrant les technologies de nouvelle génération au service de l'immobilier.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Service de presse – Versity SA

presse@versity.io