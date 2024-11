VERSITY : Versity et INEUF.com au Salon RENT 2024

Versity SA , cotée sur Euronext Access+ (MLVSY/FR0014003I41) et pionnière dans la virtualisation immobilière et les solutions Web3 , sera présente au Salon RENT 2024 les 6 et 7 novembre à Paris. Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini , cofondateurs de Versity, y seront accompagnés de Nicolas Viale , président d' INEUF.com , première plateforme d'immobilier neuf en France. Cette participation s'inscrit dans la stratégie de croissance externe de Versity.

Salon RENT : Innovations pour l'immobilier

Le Salon RENT est le rendez-vous incontournable des innovations dans l'immobilier, rassemblant professionnels et entrepreneurs autour des technologies de pointe pour imaginer l'avenir de la Proptech . C'est le plus grand événement européen de l'industrie Proptech, réunissant start-ups, industriels et investisseurs.

Une opportunité pour les start-ups et innovateurs

Versity invite les start-ups et entreprises technologiques, prêtes pour des collaborations ambitieuses, à nous rencontrer lors du Salon RENT. Nous recherchons des solutions innovantes en immobilier digital, Web3 , blockchain , IA et tokenisation des actifs immobiliers , et explorons des synergies, incluant potentiellement des intégrations. Contactez-nous pour planifier un rendez-vous lors du salon : rent@versity.io

Frédéric Ibanez, Président de Versity :

« Je félicite l'équipe RENT pour cette 12e édition et les remercie pour leur invitation ! Nous invitons les entrepreneurs et start-ups à partager leurs ambitions avec notre équipe. »

À destination des journalistes

Les 6 et 7 novembre 2024 , l'équipe de Versity sera disponible pour rencontrer les journalistes, notamment pour évoquer l'acquisition d' INEUF.com et la nomination de M. Beidas , en collaboration avec Son Excellence le Cheikh Duaij Jaber Ali Al Sabah , membre de la famille royale koweïtienne. Cette alliance stratégique reflète l'engagement de Versity dans une dynamique de croissance externe. Pour toute demande d'interview, contactez-nous à : presse@versity.io .

À propos de Versity SA

Versity SA , société cotée sur Euronext Access, est spécialisée dans le développement de solutions digitales innovantes pour le secteur immobilier. Elle vise à fluidifier les interactions entre les différents acteurs du marché, en intégrant les technologies de nouvelle génération au service de l'immobilier.

À propos de INEUF.com

INEUF.com est le plus grand marché dédié à l'immobilier neuf en France, avec un portefeuille de plus de 4 000 projets et 120 000 biens . Avec un réseau de 320 conseillers , l'entreprise est leader du marché dans la vente de biens neufs et d'investissements immobiliers.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : presse@versity.io